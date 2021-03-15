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«Айлендерс» в серии буллитов обыграли «Нью-Джерси», у Сорокина 29 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2 в основное время, 2:1 по буллитам).

В составе «Айлендерс» отличились Киффер Беллоуз и Брок Нельсон. Победный буллит реализовал Оливер Вальстрём. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 29 сейвов.

За «Нью-Джерси» забивали Янне Куокканен и Егор Шарангович. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Форвард Никита Гусев завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.