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«Оттава» обыграла «Торонто» в матче с 7 голами, у Дадонова и Зайцева «-3» на двоих

«Оттава» обыграла «Торонто» в матче с 7 голами, у Дадонова и Зайцева «-3» на двоих
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Дрейк Батерсон и ещё по разу забивали Брэди Ткачук и Райан Дзингел. Российский нападающий Евгений Дадонов закончил матч с коэффициентом полезности "-1". Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Никита Зайцев закончил матч с коэффициентом полезности «-2». За «Торонто» дубль оформил Зак Хайман и ещё один гол в свой актив записал Вильям Нюландер. Российский форвард Илья Михеев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ткачук – 06:06' (5x5)   2:0 Дзингел (Бишоп, Райлли) – 06:13' (5x5)   2:1 Хайман (Мэттьюс, Райлли) – 11:38' (5x5)   3:1 Батерсон (Штюцле, Ткачук) – 25:00' (5x4)   4:1 Батерсон (Воланин, Тирни) – 25:53' (5x5)   4:2 Хайман (Нюландер, Таварес) – 54:40' (6x5)   4:3 Таварес (Марнер, Райлли) – 57:48' (6x5)
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