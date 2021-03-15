«Оттава» обыграла «Торонто» в матче с 7 голами, у Дадонова и Зайцева «-3» на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Дрейк Батерсон и ещё по разу забивали Брэди Ткачук и Райан Дзингел. Российский нападающий Евгений Дадонов закончил матч с коэффициентом полезности "-1". Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Никита Зайцев закончил матч с коэффициентом полезности «-2». За «Торонто» дубль оформил Зак Хайман и ещё один гол в свой актив записал Вильям Нюландер. Российский форвард Илья Михеев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.