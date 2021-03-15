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Форвард «Далласа» Радулов признан третьей звездой матча с «Коламбусом»

Форвард «Далласа» Радулов признан третьей звездой матча с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б).

Российский форвард реализовал победный буллит.

Первой звездой признан вратарь «Далласа» Джейк Эттингер, сделавший 29 сэйвов. Вторая звезда — голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. В его активе 34 отражённых броска.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1, 1:0 – по буллитам). В составе «Далласа» отличился Джо Павелски. За «Коламбус» в основное время забил Зак Варенски.

«Даллас» обыграл «Коламбус», Радулов реализовал победный буллит
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