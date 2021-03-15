Павелски — о Радулове: несомненно, он придаёт другое измерение «Далласу»

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски оценил игру российского форварда Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б). Для россиянина эта встреча стала первой с 5 февраля. Он был травмирован.
«Мы знаем, сколько у него энергии. Он любит соревноваться, любит играть. Несомненно, он придаёт другое измерение нашей команде. Хорошо, что он вернулся. Он провёл хорошие минуты и делал свои обычные вещи», — приводит слова Павелски официальный сайт «Далласа».
Напомним, ранее завершился первый матч Радулова после восстановления. «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1, 1:0 – по буллитам). Российский нападающий реализовал победный буллит.
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