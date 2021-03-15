«Был хорош даже на лавке». Главный тренер «Далласа» прокомментировал возвращение Радулова

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал возвращение нападающего Александра Радулова в состав после травмы.

«То, что Радулов забил, показывает его ценность. Сразу видно, как нам не хватало такого игрока на буллитах. А ещё я скажу, что Алекс сегодня был очень хорош даже на лавке и заводил всю команду. Очень позитивный, коллективный игрок», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился первый матч Радулова после восстановления. «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1, 1:0 – по буллитам). Российский нападающий реализовал победный буллит.