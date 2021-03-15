«Вашингтон» не исключает возможности возвращения Хенрика Лундквиста в этом сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что существует вероятность возвращения в состав 39-летнего голкипера Хенрика Лундквиста, которому в январе 2021 года была сделана операция на сердце.
«Хенрик катается на частном катке, и то, что он делает, всех впечатляет. Ему была сделана операция по замене аортального клапана. Его возвращение выглядит маловероятным, но я его не исключаю. Мы будем смотреть, в какой форме и в каком состоянии он находится», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
25 февраля Лундквист написал на своей страничке в «Твиттере», что ему предстоит долгий путь восстановления, и он не знает, сможет ли возобновить свою карьеру в НХЛ, но дал понять, что очень хочет сыграть, если получит разрешение от медиков. В октябре он подписал однолетний контракт с «Вашингтоном», но затем у шведа были обнаружены серьёзные проблемы с сердцем, из-за чего он был вынужден приостановить карьеру.
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