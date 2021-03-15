Джонстон: некоторые клубы хотят сохранить канадский дивизион — это может принести деньги

Обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон отметил, что некоторые команды НХЛ хотят сохранить Северный дивизион, в котором в сезоне-2020/2021 выступают только канадские клубы. Такое разделение было принято из-за невозможности быстро пересекать американо-канадскую границу в условиях пандемии.



«Некоторые канадские клубы лоббируют сохранение Северного дивизиона после окончания нынешнего сезона. Команды хотят увидеть, каков будет интерес болельщиков, когда трибуны стадионов смогут осуществлять полную посещаемость. Очевидно, что, по прогнозам специалистов, это может оказаться очень выгодно с финансовой точки зрения и принести большие деньги», — отметил Джонстон.



Напомним, что ранее НХЛ заявила, что не планирует сохранять Северный дивизион после окончания сезона-2020/2021.

Джонстон: некоторые канадские клубы надеются, что Северный дивизион сохранят после сезона