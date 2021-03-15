Вратарь «Далласа»: Радулов — единственный в своём роде. Все знают, что он красавчик

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер оценил игру нападающего Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б). Для россиянина эта встреча стала первой с 5 февраля. Он был травмирован.
«Да, он единственный в своём роде. Это невероятно. Он является очень значительной частью этой команды, и было очень важно, что он наконец-то вернулся. Все, кто играл с ним, знают, что он красавчик, единственный в своём роде. Он очень многое даёт команде, поэтому очень важно, что он наконец-то вернулся сегодня», — приводит слова Эттингера официальный сайт «Далласа».
Напомним, ранее завершился первый матч Радулова после восстановления. «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1, 1:0 – по буллитам). Российский нападающий реализовал победный буллит.
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