Лямся: если «Ак Барс» будет играть жёстко, значит у «СЮ» всё так. Поиграем в большинстве

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом».
«Если говорить о серии с «Трактором», то первый матч получился нервным. Дальше мы показали надёжный и солидный хоккей в гостевых играх. В пятой встрече было непросто, нужно было заканчивать эту серию. Мы заслуженно прошли дальше.
Мы понимали, что сыграем с «Ак Барсом» во втором раунде. Хорошо знакомы с этим соперником. Прекрасно понимаем, с кем будем играть. У казанцев хорошая вратарская линия, линия нападения. Понимаем всю ответственность, уровень ожиданий будет большим.
Метсола — опытный голкипер, у него есть свои привычки при подготовке, свой подход. Но мы, конечно, всё держим на контроле. На льду всегда присутствуют арбитры, которые будут следить за чистотой и правильностью игры. Не переживаю за жёсткое соперничество. Мы будем придерживаться своей игры, а если соперник будет играть жёстко, то мы поймём, что всё делаем правильно и поиграем в большинстве», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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