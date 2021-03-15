Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев покинул клуб
Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев покинул команду, сообщается на официальной странице челябинской команды в «Телеграме».
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«Хоккейный клуб «Трактор» выражает благодарность Роману Сергеевичу за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграл 60 матчей, в которых набрал 74 очка. Челябинская команда заняла 5-е место, выйдя в плей-офф на уфимский «Салават Юлаев». В дивизионе Харламова «Трактор» занял 3-е место, а в сводной таблице — 9-е.
«Трактор» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде. В пяти встречах (3:1, 2:3 ОТ, 0:4, 0:3, 2:3) чёрно-белые уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» (1-4).
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