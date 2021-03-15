Лямся — о серии с «Ак Барсом»: особенного давления не чувствую. Это входит в привычку

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом».



«У Ак Барса» все четыре звена подчиняются системе. Доус и Да Коста — лидеры команды, посмотрите, сколько очков они набирают. «Ак Барс» — один из лидеров регулярки, набравший 90 очков. Мы понимаем, с кем будем играть. Казанцы агрессивно играют, в высоком темпе и в защите, и в атаке. В противостоянии с «Ак Барсом» все матчи будут особенными. Нас ждёт особенный статус «зелёного дерби».



Никакого особенного давления я не чувствую. Это входит в привычку, тренер всегда находится под давлением. Мы понимаем, что будет полная арена болельщиков. Это лучшее время в сезоне. Я думаю о своей работе как тренера, чтобы помочь нашим игрокам достичь максимального результата. Мы сильно прибавили, прогрессировали в своём хоккее. Придерживаемся нашей тактики.



Нам нужно действовать ещё умнее, чем прежде. У «Салавата» в составе много голодных молодых парней, которые хотят сыграть в плей-офф. У нас есть кем усилить игру», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Шесть матчей лишь в одной серии! Подобное случилось впервые в истории КХЛ Первый раунд Кубка Гагарина получился скучным или интрига всё же была?