Панин — о новом контракте с «Салаватом»: я не перебежчик

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о желании остаться в уфимской команде.

«Три года назад я мог оказаться в «Ак Барсе»? Я и в «Динамо» мог оказаться. Слава богу, что я оказался здесь и всегда рад играть в этой республике.

Веду ли переговоры по новому контракту? Я не тот игрок, который бегает по клубам. Если меня и их устраивают условия, то я остаюсь, я не перебежчик. Мне здесь всё нравится: город, команда. Тренерский штаб, руководство многое для команды и игроков. Уфимские болельщики — неотъемлемая часть. Они — лучшие в России. У меня есть с чем сравнивать», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, контракт Панина с «Салаватом» действует до 30 апреля 2021 года.