Плэтт: раздевалке чувствую себя хорошо в плане русского языка, но на улице уверенности нет

Нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом».
«С нетерпением ждём противостояния с «Ак Барсом», в регулярном чемпионате была невероятная атмосфера. Уровень подготовки к таким матчам возрастает. Команды прекрасно друг друга знают, будет минимум сюрпризов.
Хотелось бы набирать очки и забивать голы. Но главная задача в прошлой серии — мешать главной линии атаки «Трактора». Мы каждую смену играли против ведущего звена соперника. «Салават» хорошо сыграл в меньшинстве, но нужно работать над дисциплиной. Мне посчастливилось играть с разными игроками в лиге, в том числе с Да Костой, Доусом. Их я выделю как главных лидеров «Ак Барса».
В раздевалке я чувствую себя хорошо в плане русского языка, всё понимаю, но на улице уверенности пока нет, стараюсь справляться. Про «Автомобилист» мне сказать нечего, я уже не в этой команде, это их дело, как они сыграли», — передаёт слова Плэтта корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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