Башкиров: если надо будет постоять за себя в серии с «Ак Барсом», без проблем это сделаю

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом».



«Серия с «Трактором» закончилась для нас хорошо. Здорово, что завершили её дома и не перевели в Челябинск. С «Ак Барсом» намечается тяжёлая серия, готовимся серьёзно.



Буду готов к силовой борьбе. Если надо будет постоять за себя, то без проблем это сделаю. По сравнению с прошлым годом у нас поменялась система игры. Никаких персональных задач на серию с «Трактором» не было. У нас четвёртое звено, играли на оборону. Было важно держать шайбу, не отбрасываться. Если есть моменты, создавать угрозу. Считаю, что сыграл нормально, но могу лучше. Сейчас не хотел бы говорить о недавно заключённом новом контракте, все мысли о плей-офф», — передаёт слова Башкирова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.