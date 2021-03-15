Башкиров: если надо будет постоять за себя в серии с «Ак Барсом», без проблем это сделаю

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом».
«Серия с «Трактором» закончилась для нас хорошо. Здорово, что завершили её дома и не перевели в Челябинск. С «Ак Барсом» намечается тяжёлая серия, готовимся серьёзно.
Буду готов к силовой борьбе. Если надо будет постоять за себя, то без проблем это сделаю. По сравнению с прошлым годом у нас поменялась система игры. Никаких персональных задач на серию с «Трактором» не было. У нас четвёртое звено, играли на оборону. Было важно держать шайбу, не отбрасываться. Если есть моменты, создавать угрозу. Считаю, что сыграл нормально, но могу лучше. Сейчас не хотел бы говорить о недавно заключённом новом контракте, все мысли о плей-офф», — передаёт слова Башкирова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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