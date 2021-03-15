Николай Голдобин признан лучшим нападающим первого раунда плей-офф КХЛ

КХЛ определился со списком лучших игроков первого раунда плей-офф, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарём впервые был признан Эдвард Паскуале («Локомотив»), одержавший с командой четыре победы в четырёх матчах, в том числе две на ноль. По воротам Паскуале было нанесён 121 бросок (30,2 в среднем за матч), из которых он отразил 97,52%. Коэффициент надёжности составил 0,70. Паскуале стал третьим голкипером «Локомотива», признанным лучшим в плей-офф после Кёртиса Сэнфорда и Георгия Гелашвили.

Лучшим защитником был признан Андрей Сергеев («Динамо» Москва), набравший в пяти матчах 7 (3+4) очков с показателем полезности «+4». В четвертой встрече с «Северсталью» Сергеев оформил хет-трик, став вторым защитником в истории Кубков Гагарина, забросившим три шайбы в одном матче. Сергеев нанёс 13 бросков по воротам соперника, сделал четыре силовых приёма, заблокировал три броска, и соперник трижды нарушал на нём правила. Сергеев стал третьим защитником «Динамо», признанным лучшим в плей-офф, после Доминика Граняка и Ильи Горохова.

Лучшим нападающим был признан Николай Голдобин («Металлург»), набравший в шести матчах 8 (5+3) очков и ставший лучшим бомбардиром первого раунда. Среднее игровое время Голдобина составило 14 минут и 38 секунд, он совершил три силовых приёма, заблокировал три броска, заработал три большинства для своей команды. Голдобин стал шестым нападающим «Металлургом», признанным лучшим в плей-офф, после Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Александра Сёмина, Сергея Фёдорова и Игоря Мирнова.

Лучшим новичком был признан Алексей Протас («Динамо» Мн), набравший в пяти матчах 4 (1+3) очка. Среднее игровое время Протаса составило 17 минут и 12 секунд, он совершил три силовых приёма, заблокировал два броска. Протас стал первым игроком минского «Динамо» за 13 сезонов, признанным лучшим игроком по итогам одного из раундов плей-офф.