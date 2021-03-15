Квартальнов: «Салават» — не команда одного звена, там в целом хорошая система

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от серии с «Салаватом Юлаевым».



«Салават» — это хорошая команда, это не команда одного звена. Да, они сильны в большинстве и в других компонентах, но там в целом хорошая система, в этом году они чуть по-другому играют. Там все способны создать проблемы. Но, конечно, мы уделим особое внимание уфимским лидерам.



«Салават» стал иначе играть при потере шайбы, в зоне обороны, разница в этих нюансах. То, что мы видели в гостевых матчах уфимцев в Челябинске, меня не удивило.



Мы в каждой встрече стараемся уделять внимание дисциплине, сейчас цена удаления будет очень высока. Ребята сами понимают, что нужно играть жёстко, но не грязно, контролировать свои клюшки, смены. Думаю, мы готовы к этому», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Шесть матчей лишь в одной серии! Подобное случилось впервые в истории КХЛ Первый раунд Кубка Гагарина получился скучным или интрига всё же была?