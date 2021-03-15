Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии здоровья Даниса Зарипова
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от серии с «Салаватом Юлаевым», а также рассказал о состоянии здоровья нападающего казанцев Даниса Зарипова.
«Данис Зарипов работает, надо ему подготовиться, он давно не катался. Состояние удовлетворительное у него.
Не знаю, кто начнёт серию в воротах. И Рейдеборн, и Билялов готовы. Яруллин вернётся в строй, здесь всё идёт по плану», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, «Ак Барс» в четырёх матчах обыграл «Торпедо», выйдя во второй раунд плей-офф. Казанцы сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды начнут серию в столице Татарстана. Расписание матчей серии: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.
*при необходимости
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