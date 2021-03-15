Яруллин: как бороться с Хартикайненом? Просто надо тоже хотеть выигрывать

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от серии с «Салаватом Юлаевым».
«Мы не удивлены, что «Салават» сыграл с «Трактором» организованно, это было видно и в регулярке. Первая тройка «Салавата» сильнее первой тройки «Динамо»? Я не считаю, что кто-то кого-то сильнее. Всех можно переигрывать.
Проблем со здоровьем у меня нет, тренируюсь в общей группе со всеми, чувствую себя здорово. Как играть против Хартикайнена? Просто надо тоже хотеть выигрывать эту борьбу. Нет ничего невозможного, надо спокойно играть в свой хоккей, никаких проблем.
В матчах регулярки с «Салаватом» нас подвели удаления, в первую очередь. Надо быть организованными – это плей-офф и нет уже права на ошибку. Надо удаляться только тогда, когда есть большая необходимость.
Не думаю, что в конце последней игры регулярки с «Салаватом» со стороны Башкирова была умышленная симуляция. Это стечение обстоятельств, человеческий фактор», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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