Лукоянов: изучил новые падения перед серией с Уфой, преподаватель по прыжкам приходил

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов ответил на шуточные вопросы об изучении новых падений перед серией с уфимским «Салаватом Юлаевым».



«Да, изучил новые падения перед серией с «Салаватом». Как раз только что преподаватель приходил по прыжкам, показывал новые приёмы. На поддержку каких арбитров рассчитываю в этой серии? Рассчитываю на поддержку Алексея Анисимова. Если серьёзно, то надеюсь, что всё будет на высшем уровне в плане судейства», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Ак Барс» в четырёх матчах обыграл «Торпедо», выйдя во второй раунд плей-офф. Казанцы сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды начнут серию в столице Татарстана. Расписание матчей серии: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.