Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лукоянов: изучил новые падения перед серией с Уфой, преподаватель по прыжкам приходил

Лукоянов: изучил новые падения перед серией с Уфой, преподаватель по прыжкам приходил
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов ответил на шуточные вопросы об изучении новых падений перед серией с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Да, изучил новые падения перед серией с «Салаватом». Как раз только что преподаватель приходил по прыжкам, показывал новые приёмы. На поддержку каких арбитров рассчитываю в этой серии? Рассчитываю на поддержку Алексея Анисимова. Если серьёзно, то надеюсь, что всё будет на высшем уровне в плане судейства», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Ак Барс» в четырёх матчах обыграл «Торпедо», выйдя во второй раунд плей-офф. Казанцы сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды начнут серию в столице Татарстана. Расписание матчей серии: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.

Вайсфельд — о «Зелёном дерби»: шансы 60 на 40 в пользу «Ак Барса»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021