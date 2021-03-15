«Сибирь» подписала новый контракт с вратарём Харри Сятери

Новосибирская «Сибирь» подписала новый контракт с 31-летним финским голкипером Харри Сятери, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что соглашение подписано на один год.
Хоккеист выступает в Новосибирске с сезона-2019/2020. За это время финский страж ворот принял участие в 90 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, одержав победы в 41 из них. Пять матчей Сятери отыграл на ноль. В его активе также пять встреч в плей-офф КХЛ, где он одержал четыре победы и оформил один шат-аут.
Коэффициент отражённых бросков в сезоне 2019/2020 составил 92,1, а в минувшем регулярном чемпионате — 92,2, заняв по этому показателю 15-е место в КХЛ.
Прежде Сятери выступал за подольский «Витязь».
Всего в КХЛ финн сыграл 231 матч, победив в 97 из них и оформив 16 шат-аутов.
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