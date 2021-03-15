Главный тренер «Калгари»: Макдэвид — лучший с большим отрывом, на голову

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер в преддверии матча с «Эдмонтон Ойлерз» поделился мнением о нападающем «нефтяников» Конноре Макдэвиде.



«Он лучший с большим отрывом, на голову. Никто не сможет остановить Коннора Макдэвида. Это крайне тяжело сделать. Надо мешать ему играть на скорости, не нарушая правил, не позволять ему создавать голевые моменты.



Не думаю, что «Калгари Флэймз» является для него самым принципиальным соперником. Я видел много матчей с его участием, потому что живу в 120 километрах от Эдмонтона и часто смотрю матчи «Ойлерз», «Калгари» и «Ванкувера».



У «Эдмонтона» очень хорошо поставлено большинство, а он играет там ключевую роль. Все должны следить за Коннором Макдэвидом», — приводит слова Саттера официальный сайт НХЛ на русском языке.



«Калгари» сыграет с «Эдмонтоном» 16 марта.

Макдэвид — 6-й игрок за 26 лет, набравший 52+ очка за 30 первых матчей сезона