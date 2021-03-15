Форвард «Айлендерс»: Сорокин сыграл здорово с «Дэвилз», сделал несколько важнейших сейвов

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон прокомментировал отмену гола защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббана в овертайме очной встречи.
«Все уже думали, что игра окончена, но наша видеобригада сказала, что это почти наверняка был офсайд. Это вдохнуло в нас жизнь, после этого мы удачно отработали в меньшинстве и смогли добыть победу в серии буллитов. Сорокин сыграл здорово, сделал несколько важнейших сейвов, а когда начались штрафные броски, то не потерял кураж после гола Гусева», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, ранее в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2 в основное время, 2:1 по буллитам). Российский голкипер Илья Сорокин сделал 29 сейвов.
- 15 марта 2021
-
16:09
-
15:57
-
15:36
-
15:15
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:05
-
13:00
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:17
-
12:05
-
12:03
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:00
-
10:41
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:38
-
04:37