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Толчинский: Ковальчук улучшил атмосферу в «Авангарде». Он крутой игрок, настоящая легенда

Толчинский: Ковальчук улучшил атмосферу в «Авангарде». Он крутой игрок, настоящая легенда
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский поделился мнением о форварде команды Илье Ковальчуке.

«Как отразился переход Ковальчука в «Авангард» на моём игровом времени и лидерстве в команде? Мы все почувствовали, какой он крутой человек, игрок и вообще настоящая легенда. Он очень помог улучшить атмосферу в раздевалке. Пошутить может, подбадривает, советует. Я думаю, что команде его приход пошёл на пользу. Да и я играю с Ильей в одной тройке. Ковальчук очень здорово усилил «Авангард».

Сколько времени мне потребовалось, чтобы адаптироваться в «Авангарде»? Нисколько, я сразу же вписался в команду. Здесь отличный коллектив, поэтому уже с первых дней в тренировочном лагере я чувствовал себя комфортно», — приводит слова Толчинского Mastercard.khl.ru.

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