Крикунов: молодые ребята «Северстали» сражались по полной и заставили поработать «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги серии с «Северсталью» (4-1), а также поделился ожиданиями от противостояния со СКА во втором раунде плей-офф.
«Северсталь»? У противника хорошая команда, они хорошо подготовились к плей-офф. С одной стороны, счёт 4-1, но с другой, каждая встреча была довольно напряжённой. Молодые ребята сражались по полной и нас заставили поработать.
Мы с ними и так играем неудачно, а тут ещё плей-офф, особый настрой, многие ребята первый раз играли в плей-офф, поэтому они боролись, отдавались. И нам приходилось напрягаться по полной. Это и хорошо. Перед матчами со СКА как раз надо было хорошо поработать.
За счёт чего можно проходить СКА? Мы готовимся. Сейчас, в первую очередь, физику подтягиваем, надо силёнок поднабрать перед матчами со СКА. И тактикой занимаемся, разбираем сильные стороны противника. Смотрим, думаем, как перекрыть их.
В первую очередь надо играть очень дисциплинированно, тактически грамотно, не удаляться. Они забили 5 голов Минску, использовали большинство. Поэтому нам тут надо быть очень внимательными», — сказал Крикунов в эфире канала московского «Динамо в YouTube.
- 15 марта 2021
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