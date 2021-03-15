Педан — о травме Жафярова: ничего бы не было, прими он тот силовой приём

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал свои действия в четвёртом матче серии Кубка Гагарина с «Торпедо» (4:1, 4-0).



Спустя 16 секунд после начала игры Педан нанёс нападающему Дамиру Жафярову удар в колено, за что был удалён на две минуты. Форвард провёл ещё две смены, однако затем на льду больше не появлялся.



«Насколько то, что говорили тренеры перед серией, и то, что в итоге позволило пройти дальше, совпало? На 100%. Основная установка была — играть плотнее. Нужно было не давать им времени на принятие решений. Наша жёсткость не позволила сопернику чувствовать себя вальяжно. Им приходилось строить атаки на скорую руку. Было много перехватов, и они не задерживались в нашей зоне. А когда задерживались, оставались на краях, не проникая в центр.



Можно ли сказать, что эпизод с травмой Дамира Жафярова, которую я ему нанёс, стал следствием тактики силового давления, выбранной «Ак Барсом»? Если вы обратите внимание на весь сезон, наша команда всегда играла жёстко. Это одно из оружий в арсенале «Ак Барса». Наша игра жёсткая и быстрая. Мы должны были продолжать играть без прокатов, заставлять соперников уставать, а не чтобы они по пустому льду катались.



Привычная для «Ак Барса» модель игры особенно эффективна с таким соперником как «Торпедо»? Совершенно верно.



Чувствую ли свою вину за травму Жафярова? А я, если честно, слышал, что с ним в итоге всё нормально. Но вообще это игровой эпизод. Если один из хоккеистов пытается уйти от столкновения, это зачастую приводит к неприятным последствиям. Прими он этот силовой приём — ничего бы не было.



И если внимательно пересмотреть эпизод, то можно увидеть: он уходит в последний момент, и удар приходится в бедро, а не в колено. Если бы это действительно был грубый приём, я бы досматривал матч в раздевалке», — приводит слова Педана официальный сайт КХЛ.

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