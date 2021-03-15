Заседание по делу защитника «Динамо» Сергеева о захвате барбершопа назначено на 30 марта

Нижнекамский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении трёх человек, включая защитника «Динамо» Андрея Сергеева, сообщает «БИЗНЕС Online»



По версии следствия, Сергеев и ещё два фигуранта дела захватили барбершоп. Причиной такого поступка стало то, что владелец заведения задолжал хоккеисту 285 тыс рублей, но вовремя отдать долг не смог.



«Начались угрозы с целью получить данные по клиентской базе, соцсетям и бухгалтерии. Это всё тянется на протяжении двух лет», — заявил владелец парикмахерской Андрей Белоусов.



Подследственным вменяют ст. 330 ч.2 УК РФ «Самоуправство». Троим фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы. Одному из подсудимых также вменяется ст. 228 ч.2. Рассмотрение дела назначено на 30 марта 2021 года. Заседание суда должно было состояться ещё 22 декабря 2020 года, однако трижды переносилось в связи с неявкой подсудимого.



Сергеев перешёл в московское «Динамо» в мае 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 35 (6+29 очков).