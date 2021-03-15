Джиордано — о матче с «Эдмонтоном»: каждый из нас должен включиться в игру

Капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано в преддверии матча с «Эдмонтон Ойлерз» поделился мнением о нападающем «нефтяников» Конноре Макдэвиде.
«Должны играть все четыре звена, все шесть защитников, потому что только так можно справиться с ними. По сути, он и нападающий „Ойлерз“ Леон Драйзайтль играют через смену в течение всего матча. Очень сложно справиться с такой тактикой. Для этого каждый из нас должен включиться в игру. Мы имеем дело с техничными хоккеистами, а значит нужно лишить их пространства и времени. Завтра нам нужно очень хорошо поработать» — приводит слова Джиордано официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Калгари» сыграет с «Эдмонтоном» 16 марта.
Ранее мнениео о Макдэвиде поделился главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер.
- 15 марта 2021
-
17:53
-
17:32
-
17:26
-
16:57
-
16:20
-
16:09
-
15:57
-
15:36
-
15:15
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:05
-
13:00
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:17
-
12:05
-
12:03
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:00
-
10:41
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:45