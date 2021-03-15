Джиордано — о матче с «Эдмонтоном»: каждый из нас должен включиться в игру

Капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано в преддверии матча с «Эдмонтон Ойлерз» поделился мнением о нападающем «нефтяников» Конноре Макдэвиде.



«Должны играть все четыре звена, все шесть защитников, потому что только так можно справиться с ними. По сути, он и нападающий „Ойлерз“ Леон Драйзайтль играют через смену в течение всего матча. Очень сложно справиться с такой тактикой. Для этого каждый из нас должен включиться в игру. Мы имеем дело с техничными хоккеистами, а значит нужно лишить их пространства и времени. Завтра нам нужно очень хорошо поработать» — приводит слова Джиордано официальный сайт НХЛ на русском языке.



«Калгари» сыграет с «Эдмонтоном» 16 марта.



Ранее мнениео о Макдэвиде поделился главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер.