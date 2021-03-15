Сергачёв: выиграть Кубок Стэнли в 22 года – для меня это что-то нереальное

Российский защитник «Тампа-Бей Лайтнинг», обладатель Кубка Стэнли-2020 Михаил Сергачёв поделился эмоциями от прошлогодней победы.



«Это какие-то нереальные эмоции. Непередаваемые после того, что мы за это время прошли. Год назад мы в плей-офф вчистую проиграли «Коламбусу» 0-4. Выиграть Кубок Стэнли в 22 года – для меня это что-то нереальное, надо это осознать.



Не было времени бурно праздновать, отмечать Кубок Стэнли. Да и соперники нас подстегивают, настраиваются должным образом. Мы ведь слишком высоко поставили планку и не хотим ее опускать.



Режим „пузыря“ в прошлом сезоне? Маски как раз нам не мешали, не смущали. А вирус команду наоборот сплотил. Не сказал бы, что сделал сильнее, но сплотил. Мы понимали, осознавали, что болельщики мысленно с нами, дистанционно. Очень важным стало то, что мы, игроки, все время были вместе», — приводит слова Сергачёва «Советский спорт».

