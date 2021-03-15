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Грубауэр стал первой звездой недели в НХЛ

Грубауэр стал первой звездой недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала трёх звёзд минувшей игровой недели. Первой звездой минувшей недели был признан голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр. На счету Грубауэра три победы в четырёх встречах, в среднем он пропускал 1,24 за игру и отразил 93,2 процента бросков.

Второй звездой минувшей недели стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 9 (6+3) очков в четырёх матчах минувшей недели.

Третьей звездой недели в НХЛ стал нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 6 (3+3) очков в трёх играх.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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