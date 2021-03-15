Капризов стал первой российской звездой недели в НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
На минувшей неделе Капризов набрал 5 (4+1) очков и помог «Миннесоте» одержать четыре победы и продлить домашнюю победную серию до семи игр. Капризов, набравший в нынешнем сезоне 24 (10+14) очка, занимает первое место в лиге среди всех новичков, в «Миннесоте» и среди российских хоккеистов.
Второй звездой недели стал Евгений Малкин, набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах. На счету Малкина семиматчевая результативная серия (3+7), что случилось с ним впервые с 2018 года.
Третьей звездой недели стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах. Однако, несмотря на высокую результативность россиянина, вернувшегося на лёд после травмы плеча, «Сент-Луис» потерпел во всех трёх матчах поражения.
- 15 марта 2021
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