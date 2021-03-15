Джереми Рёник поддержал Тимура Файзутдинова, находящегося в реанимации

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник поддержал хоккеиста МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, находящегося в реанимации после несчастного случая, произошедшего во время матча МХЛ между ярославским «Локо» и санкт-петербургской командой.
«19-летний капитан МХК «Динамо» борется за свою жизнь после попадания шайбой по голове. Молитвы и поддержка ему и его семье в это время», — написал Джереми Рёник в своём «твиттере», добавив хэштег «хоккейная семья».
Напомним, 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова между ярославским «Локо» и МХК «Динамо Санкт-Петербург» шайба после броска из средней зоны попала в область головы защитника «Динамо» Тимура Файзутдинова.
Судьи моментально остановили игру, командный врач и бригада скорой помощи оказали хоккеисту первую помощь.
- 15 марта 2021
-
22:54
-
22:04
-
21:10
-
21:03
-
20:57
-
20:34
-
19:49
-
19:46
-
18:59
-
18:56
-
18:28
-
17:53
-
17:32
-
17:26
-
16:57
-
16:20
-
16:09
-
15:57
-
15:36
-
15:15
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:05
-
13:00
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:17
-
12:05
-
12:03
-
11:57