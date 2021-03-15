Джереми Рёник поддержал Тимура Файзутдинова, находящегося в реанимации

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник поддержал хоккеиста МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, находящегося в реанимации после несчастного случая, произошедшего во время матча МХЛ между ярославским «Локо» и санкт-петербургской командой.



«19-летний капитан МХК «Динамо» борется за свою жизнь после попадания шайбой по голове. Молитвы и поддержка ему и его семье в это время», — написал Джереми Рёник в своём «твиттере», добавив хэштег «хоккейная семья».



Напомним, 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова между ярославским «Локо» и МХК «Динамо Санкт-Петербург» шайба после броска из средней зоны попала в область головы защитника «Динамо» Тимура Файзутдинова.



Судьи моментально остановили игру, командный врач и бригада скорой помощи оказали хоккеисту первую помощь.