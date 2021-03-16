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Евгений Малкин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей

Евгений Малкин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» отличились Эван Родригес и Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в лиге до восьми матчей. В нынешнем сезоне Малкин забил 7 голов и сделал 16 результативных передач в 28 матчах.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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