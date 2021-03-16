Артемий Панарин забил первый гол после возвращения в состав «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон Сквер Гарден проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также он отметился результативной передачей. Россиянин забил первый гол после возвращения в состав.

Напомним, Панарин пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Панарин вернулся в состав в матче с «Бостоном» и в этой встрече отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.