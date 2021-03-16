Панарин набрал 3 очка за 7 минут матча с «Филадельфией»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон Сквер Гарден проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:3. Одну из шайб за «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также он отметился двумя результативными передачами. Ему удалось набрать 3 очка за семь минут матча. Также это стал первый гол Панарина после возвращения в состав «Рейнджерс».

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Напомним, Панарин пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Панарин вернулся в состав в матче с «Бостоном» и в этой встрече отметился результативной передачей.