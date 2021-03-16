Панарин набрал 3 очка за 7 минут матча с «Филадельфией»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон Сквер Гарден проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:3. Одну из шайб за «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также он отметился двумя результативными передачами. Ему удалось набрать 3 очка за семь минут матча. Также это стал первый гол Панарина после возвращения в состав «Рейнджерс».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Напомним, Панарин пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Панарин вернулся в состав в матче с «Бостоном» и в этой встрече отметился результативной передачей.
- 16 марта 2021
-
03:53
-
03:39
-
03:31
-
03:00
-
02:45
-
02:37
-
02:29
-
01:35
- 15 марта 2021
-
23:36
-
23:29
-
22:54
-
22:04
-
21:10
-
21:03
-
20:57
-
20:34
-
19:49
-
19:46
-
18:59
-
18:56
-
18:28
-
17:53
-
17:32
-
17:26
-
16:57
-
16:20
-
16:09
-
15:57
-
15:36
-
15:15
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:05