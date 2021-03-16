«Флорида» обыграла «Чикаго» в матче с 9 голами, Бобровский отразил 26 бросков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей забивали Оуэн Типетт, Ааарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. В составе гостей забивали Патрик Кей, Филипп Курашев и Брэндон Хагель.
«Флорида» одержала четвёртую победу подряд. «Чикаго» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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