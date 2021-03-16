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«Флорида» обыграла «Чикаго» в матче с 9 голами, Бобровский отразил 26 бросков

«Флорида» обыграла «Чикаго» в матче с 9 голами, Бобровский отразил 26 бросков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Оуэн Типетт, Ааарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. В составе гостей забивали Патрик Кей, Филипп Курашев и Брэндон Хагель.

«Флорида» одержала четвёртую победу подряд. «Чикаго» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кейн (Кемпф) – 10:38' (5x5)   1:1 Типпетт (Форслинг, Веннберг) – 18:15' (5x4)   1:2 Курашев (Янмарк, де Хаан) – 30:19' (5x5)   1:3 Хагель (Кубалик, Кит) – 33:02' (5x5)   2:3 Экблад (Яндл, Юбердо) – 34:58' (5x4)   3:3 Форслинг (Барков, Вераге) – 36:00' (5x5)   4:3 Барков (Аччари, Уигар) – 53:26' (4x5)   5:3 Вераге (Барков) – 58:16' (en)   6:3 Веннберг (Юбердо, Хёрнквист) – 59:04' (en)
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