Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 голов и сделав 676 передач.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.