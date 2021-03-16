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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 голов и сделав 676 передач.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Грызлик (Маршан, Пастрняк) – 06:47' (5x4)   1:1 Родригес (Капанен, Малкин) – 16:51' (5x5)   2:1 Кросби (Гюнцель, Дюмулен) – 18:34' (5x5)   3:1 Малкин (Кросби, Летанг) – 31:40' (5x4)   4:1 Гюнцель (Раст, Кросби) – 59:44' (en)
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