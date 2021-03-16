Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 голов и сделав 676 передач.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Грызлик (Маршан, Пастрняк) – 06:47' (5x4) 1:1 Родригес (Капанен, Малкин) – 16:51' (5x5) 2:1 Кросби (Гюнцель, Дюмулен) – 18:34' (5x5) 3:1 Малкин (Кросби, Летанг) – 31:40' (5x4) 4:1 Гюнцель (Раст, Кросби) – 59:44' (en)
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
04:56
-
04:39
-
04:37
-
04:30
-
04:26
-
03:53
-
03:39
-
03:31
-
03:00
-
02:45
-
02:37
-
02:29
-
01:35
- 15 марта 2021
-
23:36
-
23:29
-
22:54
-
22:04
-
21:10
-
21:03
-
20:57
-
20:34
-
19:49
-
19:46
-
18:59
-
18:56
-
18:28
-
17:53
-
17:32
-
17:26
-
16:57
-
16:20
-
16:09
-
15:57
-
15:36
-
15:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам