Панарин – об инциденте с обвинениями: я всё скажу после сезона

Российский хоккеист Артемий Панарин ответил на вопрос об инциденте, связанном с обвинениями в избиении девушки. Игрок заявил, что ему нечего скрывать. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Винс Меркольяно.
«Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я всё скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», – сказал Панарин.
Напомним, хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз до этого он выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Следующий матч после перерыва Панарин провёл лишь 14 марта, отметившись голевой передачей в игре с «Бостоном».
В последнем матче «Рейнджерс» Панарин за 7 минут набрал три очка, забив гол в ворота «Филадельфии» и отдав две результативные передачи.
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