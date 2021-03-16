Панарин – об инциденте с обвинениями: я всё скажу после сезона

Российский хоккеист Артемий Панарин ответил на вопрос об инциденте, связанном с обвинениями в избиении девушки. Игрок заявил, что ему нечего скрывать. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Винс Меркольяно.

«Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я всё скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», – сказал Панарин.

Напомним, хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз до этого он выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Следующий матч после перерыва Панарин провёл лишь 14 марта, отметившись голевой передачей в игре с «Бостоном».

В последнем матче «Рейнджерс» Панарин за 7 минут набрал три очка, забив гол в ворота «Филадельфии» и отдав две результативные передачи.