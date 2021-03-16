Александр Овечкин прокомментировал выход на шестое место в списке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:0) прокомментировал выход на шестое место в списке снайперов лиги. В матче с «клинками» российский форвард забил 717-й гол за карьеру, благодаря чему сравнялся с Филом Эспозито.
«Конечно, приятно находится в такой компании. Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче. Где-то их удаётся реализовать, где-то не удаётся. В любом случае я просто стараюсь делать свою работу. Самые важные голы ещё впереди», — сказал Овечкин.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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