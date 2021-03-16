Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Калгари» дома обыграл «Эдмонтон» и одержал третью победу подряд

«Калгари» дома обыграл «Эдмонтон» и одержал третью победу подряд
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Диллон Дюбе, Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане и Ноа Ханифин. Линдхольм, Дюбе и Манджапане также записали на свой счёт по голевой передаче. За «Эдмонтон» голы забили Адам Ларссон, Джош Арчибальд и Леон Драйзайтль.

«Флэймз» одержали третью победу подряд и пятую в последних 10 играх. У «Ойлерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 18 марта команды проведут между собой, затем «Калгари» 20 и 21 марта сыграет на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Эдмонтон» 19 и 21 марта примет «Виннипег Джетс».

В другом матче игрового дня «Монреаль» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Виннипег» благодаря двум голам и ассисту Тайлера Тоффоли.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дюбе (Линдхольм) – 25:25' (5x5)   2:0 Линдхольм (Чюлингтон, Дюбе) – 28:57' (5x5)   2:1 Ларссон (Ямамото, Эннис) – 29:49' (5x5)   3:1 Манджапане (Лучич, Баклунд) – 33:45' (5x5)   3:2 Арчибальд (Шор, Бир) – 37:07' (5x5)   3:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 45:25' (5x5)   4:3 Ханифин (Манджапане, Баклунд) – 46:32' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021