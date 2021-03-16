«Калгари» дома обыграл «Эдмонтон» и одержал третью победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Диллон Дюбе, Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане и Ноа Ханифин. Линдхольм, Дюбе и Манджапане также записали на свой счёт по голевой передаче. За «Эдмонтон» голы забили Адам Ларссон, Джош Арчибальд и Леон Драйзайтль.

«Флэймз» одержали третью победу подряд и пятую в последних 10 играх. У «Ойлерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 18 марта команды проведут между собой, затем «Калгари» 20 и 21 марта сыграет на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Эдмонтон» 19 и 21 марта примет «Виннипег Джетс».

В другом матче игрового дня «Монреаль» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Виннипег» благодаря двум голам и ассисту Тайлера Тоффоли.