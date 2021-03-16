Кросби: Малкин просто доминирует

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:1) прокомментировал игру российского нападающего команды Евгения Малкина.
«Он просто доминирует. Вот что бросается в глаза больше всего. Когда шайба у него, её трудно отнять. Он очень хорошо видит лёд и отлично бросает. Когда он пребывает в таком состоянии, вы мало что можете сделать, чтобы остановить его», — цитирует Кросби Pens Inside Scoop.
В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 голов и сделав 676 передач.
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