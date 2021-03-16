Салливан: Малкин оказывает огромное давление на себя, чтобы добиваться результата

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:1) прокомментировал игру российского нападающего команды Евгения Малкина.
«Джино — это игрок, который очень сильно полагается на уверенность в себе. Он оказывает огромное давление на себя, чтобы добиваться результата. Когда всё идёт не так, как нужно, он относится к себе строже, чем любой другой. А когда шайба залетает в ворота, его уверенность растёт, и тогда уже не он бегает за игрой, а игра идёт за ним. Сейчас он очень силён, он доминирует. Каждый раз, когда он перепрыгивает через борт и выходит на лёд, то представляет угрозу. Шайба постоянно у него на клюшке, а мы знаем, что он постоянно в игре», — цитирует Салливана Pens Inside Scoop.
В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 гола и сделав 676 передач.
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