«Трактор» подтвердил отъезд Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Трактор» на официальном сайте клуба подтвердил отъезд российского нападающего Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора». Воспитанник «черно-белых» отправился в Северную Америку, где продолжит выступления в клубе НХЛ «Нью Йорк Рейнджерс». Права на хоккеиста в КХЛ остаются за челябинским клубом», — сказано в пресс-релизе чёрно-белых.
В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевом» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий первый раз в карьере был вызван в расположение сборной России.
«Рейнджеры» анонсировали приезд Виталия Кравцова
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