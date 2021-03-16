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«Трактор» подтвердил отъезд Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Трактор» подтвердил отъезд Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» на официальном сайте клуба подтвердил отъезд российского нападающего Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора». Воспитанник «черно-белых» отправился в Северную Америку, где продолжит выступления в клубе НХЛ «Нью Йорк Рейнджерс». Права на хоккеиста в КХЛ остаются за челябинским клубом», — сказано в пресс-релизе чёрно-белых.

В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевом» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий первый раз в карьере был вызван в расположение сборной России.

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