Овечкин уступил только Гретцки по скорости достижения 717 шайб за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0.

В составе победителей забивали Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг, Джастин Шульц и российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Для 35-летнего Овечкина этот гол стал 717-м за карьеру в НХЛ. Российский форвард занял второе место по скорости достижения 717 голов в лиге.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (924 матча), следом располагаются Овечкин (1176), Бретт Халл (1188), Фил Эспозито (1282), Марсель Дионн (1286), Горди Хоу (1527) и Яромир Ягр (1532).