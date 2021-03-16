Овечкин уступил только Гретцки по скорости достижения 717 шайб за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0.
В составе победителей забивали Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг, Джастин Шульц и российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Для 35-летнего Овечкина этот гол стал 717-м за карьеру в НХЛ. Российский форвард занял второе место по скорости достижения 717 голов в лиге.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (924 матча), следом располагаются Овечкин (1176), Бретт Халл (1188), Фил Эспозито (1282), Марсель Дионн (1286), Горди Хоу (1527) и Яромир Ягр (1532).
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