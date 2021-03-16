Тоффоли и Драйзайтль сравнялись с Макдэвидом по голам в этом сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли (2). Для Тоффоли вторая шайба в матче стала 17-й в нынешнем сезоне, что является вторым результатом в гонке снайперов НХЛ. Столько же голов на счету капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и его одноклубника Леона Драйзайтля, который забросил 17-ю шайбу в сегодняшнем матче «нефтяников» с «Калгари Флэймз» (3:4).
Первое место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого 21 заброшенная шайба. Топ-5 замыкает форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт с 15 точными бросками.
Мэттьюс вышел на третье место в НХЛ по количеству победных голов с момента дебюта в лиге
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:42
-
08:36
-
08:20
-
08:11
-
08:07
-
07:44
-
07:21
-
07:03
-
06:49
-
06:47
-
06:37
-
06:09
-
06:05
-
05:53
-
05:36
-
04:56
-
04:39
-
04:37
-
04:30
-
04:26
-
03:53
-
03:39
-
03:31
-
03:00
-
02:45
-
02:37
-
02:29
-
01:35
- 15 марта 2021
-
23:36
-
23:29
-
22:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам