Тоффоли и Драйзайтль сравнялись с Макдэвидом по голам в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли (2). Для Тоффоли вторая шайба в матче стала 17-й в нынешнем сезоне, что является вторым результатом в гонке снайперов НХЛ. Столько же голов на счету капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и его одноклубника Леона Драйзайтля, который забросил 17-ю шайбу в сегодняшнем матче «нефтяников» с «Калгари Флэймз» (3:4).

Первое место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого 21 заброшенная шайба. Топ-5 замыкает форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт с 15 точными бросками.