Шестое место Овечкина в списке снайперов НХЛ и 1100 очков Малкина в лиге. Главное к утру

Российский форвард Александр Овечкин сравнялся с Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ, а Евгений Малкин стал третьим игроком из России, набравшим 1100 очков за карьеру в заокеанской лиге – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин сравнялся с Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

2. Малкин стал третьим игроком из России, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ.

3. «Я устал от лжи». Рыжиков рассказал об уходе из «Тамбова».

4. Сборной Мальты в виде исключения разрешили провести матч со сборной России.

5. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ.

6. ЦСКА обыграл «Химки» с разницей в 19 очков.

7. Аллегри — главный кандидат на пост наставника «Лидс Юнайтед» в случае ухода Бьельсы.

8. «Барселона» разгромила «Уэску», Месси сделал дубль.

9. Ибрагимович может сыграть за сборную Швеции в ближайших матчах.

10. Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт» с разницей "+31".

11. Капризов стал первой российской звездой недели в НХЛ.

12. Главный тренер «Динамо» Загреб приговорён к 4,8 годам тюрьмы.

13. Евгений Кузнецов набрал 400-е очко в НХЛ, прервав 12-матчевую безголевую серию.

14. Бывший вратарь «Ростова», пропустивший 10 голов от «Сочи», стал игроком «Валмиеры».

15. МОК ещё не решил, какая композиция будет звучать вместо гимна России на Олимпиаде.