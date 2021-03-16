Ассистировав Панарину, Реунанен повторил достижение защитника «Рейнджерс» 2011 года
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Рейнджерс» забивали Артемий Панарин, Колин Блэквелл, Жюльен Готье, Кевин Руни. 29-летний Панарин забросил шайбу, воспользовавшись точной передачей в исполнении финского защитника Тармо Реунанена. Для 23-летнего Тармо этот матч был дебютным в НХЛ.
Реунанен стал первым игроком обороны «Рейнджерс» с декабря 2011 года, которому удалось набрать очко в дебютной встрече за карьеру в лиге. 21 декабря 2011 года подобным достижением отметился Стю Бикел. Это произошло в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
Артемий Панарин забил первый гол после возвращения в состав «Рейнджерс»
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