Нападающий «Калгари» Ритчи отправил в нокдаун форварда «Эдмонтона» Хайру
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.
На 10-й минуте первого периода в драке сошлись нападающий «Калгари» Бретт Ритчи и форвард «нефтяников» Джуджхар Хайра. Всё началось с того, что Хайра применил мощный силовой приём против защитника «огоньков» Оливера Чюлингтона. В следующей смене Ритчи заступился за одноклубника, вызвав Хайру на бой.
Драка прошла с явным преимуществом Бретта, а один из его ударов отправил соперника в нокдаун. Оба игрока получили по большому штрафу за драку, после чего Ритчи смог продолжить участие в матче, в отличие от Хайры, для которого встреча была завершена.
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