Завтра, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА – с «Локомотивом».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев»?»

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В нынешнем сезоне команды четыре раза встречались в регулярном чемпионате. Первые две встречи остались за «Ак Барсом» с одинаковым счётом 4:1, после чего уфимские хоккеисты взяли реванш 7:3 и 3:2. Примечательно, что все матчи завершались в пользу хозяев. В последний раз гости брали верх в «Зелёном дерби» в официальном матче 24 ноября 2019 гола, когда «Ак Барс» добыл победу в Уфе в серии послематчевых бросков.