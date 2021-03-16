Кто победит в серии ЦСКА — «Локомотив»?

Завтра, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА с «Локомотивом».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в серии ЦСКА — «Локомотив»?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

В первом раунде команда Игоря Никитина всухую обыграла «Спартак» (4-0), в свою очередь подопечные Андрея Скабелки с аналогичным счётом прошли «Йокерит». Первый матч противостояния состоится завтра на домашнем льду ЦСКА.

Полное расписание матчей: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта

*в случае необходимости