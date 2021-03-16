Кто победит в серии ЦСКА — «Локомотив»?
Завтра, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА с «Локомотивом».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в серии ЦСКА — «Локомотив»?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
В первом раунде команда Игоря Никитина всухую обыграла «Спартак» (4-0), в свою очередь подопечные Андрея Скабелки с аналогичным счётом прошли «Йокерит». Первый матч противостояния состоится завтра на домашнем льду ЦСКА.
Полное расписание матчей: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта
*в случае необходимости
«Локомотив» не готов проходить ЦСКА, Уфу подведут эмоции? Чего ждать от плей-офф КХЛ
Коротких серий во втором раунде не предвидится.
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
15:56
-
15:45
-
15:28
-
15:03
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:06
-
13:58
-
13:55
-
13:47
-
13:36
-
13:30
-
13:14
-
12:51
-
12:33
-
12:30
-
11:53
-
11:41
-
11:31
-
11:10
-
10:55
-
10:33
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам