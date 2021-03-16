Подъяпольский — об игре «Северстали» против звена Шипачёва: если бы могли, то закрыли

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1-4).
«На самом деле хорошо сыграли. Здорово, что нас поддерживали болельщики, — причём не только череповецкие. Это заслуга всей команды, показавшей хороший хоккей. Да, где-то удача была не на нашей стороне. Взять хотя бы третий матч серии, где мы могли выиграть, продержись ещё три секунды. Думаю, тогда всё могло по-другому сложиться. Но в целом неплохая получилась серия. Главное, зрителям она понравилась.
Можно ли было закрыть звено Шипачёва? Думаю, если бы могли, то закрыли. И весь сезон они бы не набирали столько очков, сколько набирают. Это хорошие хоккеисты, против таких приятно играть. Так что ничего страшного. Ребята молодцы, что помогают «Динамо» добиваться побед», — приводят слова Подъяпольского «Известия».
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